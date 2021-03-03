У Львові іноземця викрили на пропозиції хабаря співробітнику СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України у Львові викрили іноземця на пропозиції хабара співробітнику Служби.

За даними досудового слідства, запропонував правоохоронцю гроші представник однієї з нацменшин регіону, який займається нелегальним гральним бізнесом. Він намагався схилити спецслужбовця до отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні. Співробітник СБУ у встановленому порядку повідомив керівництво про протиправну пропозицію.

Правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди і затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція проводилась спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону.

СБУ