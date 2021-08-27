У Львові лікар вимагав у пацієнта 65 тисяч за безкоштовну операцію

У Львові Служба безпеки України викрила злочинну діяльність високопосадовця одного з медичних закладів. Завідувач відділення прагнув збагатитися на пацієнтах зі складним порушенням серцево-судинної системи.



Про це повідомили у СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що лікар вимагав хабар за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. За проведення операції із встановлення штучного апарату ритму серця він вимагав 65 тис. грн.

Як повідомляють джерела “Діла”, затриманим виявився Остап Герета, завідувач відділення електрофізіологічих обстежень серця у ЛОДКЛДКЦ.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання усієї суми неправомірної вигоди в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) медпрацівнику готується повідомлення про підозру.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності.