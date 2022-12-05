У Львові на хабарі затримано лікаря

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова затримано та повідомлено про підозру 48-річній лікарці-психіатру одного із медичних закладів міста за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368 ККУ).

За даними слідства, жінка вимагала та отримала від військовослужбовця ЗСУ 200 дол. США за видачу йому виписного епікризу, оскільки останній проходив лікування у вказаному закладі.

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті лікаря виявлено та вилучено документи, грошові кошти та інші речові докази, що вказують на її причетність до вчинення вказаного злочину.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області за матеріалами працівників відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури