У Львові на вимаганні затримали поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру старшому оперуповноваженому одного із відділів Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у зловживанні впливом.

За даними слідства, поліцейський вимагав 1 000 дол США у громадянина за сприяння у відкритті та розслідуванні кримінального провадження слідчими ГУНП за фактом вчинення відносно останнього шахрайських дій, внаслідок яких йому було заподіяно матеріальну шкоду на понад 5 000 дол США.

Поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання коштів. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційно політики Львівської обласної прокуратури