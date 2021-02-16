У Львові п’яний чоловік розбив два автомобілі та побив їхніх водіїв

У Львові нетверезий чоловік пошкодив два автомобілі та побив водіїв. Поліція затримала його та доставила до відділку для з’ясування обставин. 30-річний мешканець Стрийського району був у стані алкогольного сп’яніння.

Інцидент виник ввечері 15 лютого на вулиці Стрийській у Львові. Близько 20:00 невідомий чоловік вийшов на проїзну частину, почав бити машини та їхніх водіїв. Очевидці викликали поліцію.

«Зловмисник пошкодив автомобілі BMW та Skoda, а саме – наносив удари по лобовому склі, капоту, а також завдав кількох ударів кулаком водіям пошкоджених авто, львів’янам віком 30 та 32 роки», — повідомили у поліції Львова.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Поліцейські проводять досудове розслідування. // zaxid.net