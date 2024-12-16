У Львові поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем перехожого

Між чоловіками виник раптовий конфлікт. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Поранений перебуває лікарні.

Як встановили правоохоронці, 14 грудня, близько 22.40, на вулиці Городоцькій у Львові зловмисник завдав удар ножем у груди 20-річному жителю Волинської області, після чого втік. Потерпілий з проникаючими пораненнями грудної клітини був доставлений до лікарні та зараз перебуває під наглядом медиків.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 41-річний мешканець Хмельницької області. Також встановлено, що між чоловіками виник раптовий конфлікт.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області