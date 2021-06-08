У Львові поліція встановлює обставини загибелі 17-річної студентки

Як попередньо встановили слідчі Львівського районного управління поліції, дівчина померла від травм, отриманих внаслідок падіння з 7 поверху гуртожитка, в якому проживала.

Сьогодні, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій у Львові від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів Львівського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліцї Львівської області