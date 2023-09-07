У Львові прокурори відстояли довічне позбавлення волі для вбивці
За участі прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким мешканця Львова засуджено до довічного позбавлення волі. Його визнано винним в умисному вбивстві та крадіжці (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).
Прокурори у суді довели, що у липні 2019 року у місті Львові засуджений втопив свою знайому у ванній.
Напередодні чоловік прийшов в гості до потерпілої. Вони разом розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт.
Під час сварки 51-річна жінка пішла у ванну кімнату, та не зачинила за собою двері.
В той момент фігурант зайшов до неї та схопив за голову, занурив її під воду і тримав до моменту поки остання не перестала чинити опір та подавати ознаки життя.
Після скоєного чоловік обшукав квартиру товаришки та викрав всі цінні речі і втік з місця події.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури