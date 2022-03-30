У Львові шахрай-гастролер видурив у пенсіонерки 7 тисяч доларів

Жінка передала зловмиснику гроші нібито для термінового лікування родичів, які, за словами шахрая, потрапили в ДТП.

Вчора, 29 березня, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від 81-річної мешканки Львова про те, що невідомий чоловік незаконно заволодів її грошима.

Як виявилось, зранку до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив, що її родичі отримали важкі травми внаслідок ДТП і терміново потребують грошей на лікування. Невдовзі зловмисник приїхав до жінки, яка і передала йому 7 тисяч доларів.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми.

Як виявилось до вчинення правопорушення причетний 25-річний мешканець Донецької області. Після скоєння злочину він виїхав автомобілем за межі Львова.

Невдовзі поліцейські Вінницької області виявили розшукуваний автомобіль у Вінниці. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // Діло