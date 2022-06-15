У Львові судитимуть чоловіка, який викрав з кабінету судді майже ₴3,5 млн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного мешканця Львівщини за фактом вчинення крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня поточного року в нічний час доби обвинувачений, шляхом віджиму металопластикового вікна, проник в службовий кабінет одного із суддів Західного апеляційного господарського суду та викрав із сейфу понад 120 тис доларів США, що згідно офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на день вчинення злочину становить майже 3,5 млн грн.

Наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Галицького районного суду м. Львова для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури