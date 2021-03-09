У Львові в результаті бійки травмовані двоє неповнолітніх

Правоохоронці встановили особи учасників події – усі вони львів’яни віком від 15 до 17 років. Відкрито кримінальне провадження.

7 березня близько 20.15 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Любінській у Львові відбувається бійка між підлітками. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції, співробітники ювенальної превенції, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

На місці події правоохоронці виявили підлітків віком від 15 до 17 років, усі – мешканці Львова. Двоє учасників бійки з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. В одного з них, п’ятнадцятирічного, медики діагностували, зокрема, перелом та множинні забої тіла, в іншого, сімнадцятирічного, ножові поранення. Також поліцейські вилучили з місця події ніж, яким могли бути спричинені тілесні ушкодження неповнолітньому – його скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області