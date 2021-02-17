Житель Киевской области избил до смерти родную мать

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил свою мать.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

«В полицию поступило сообщение о том, что селе Стайки Ржищевской ОТО, в доме происходит драка. На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Обуховского районного управления полиции», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между 30-летним сыном и 52-летней матерью произошла ссора, во время которой мужчина начал ее избивать. Врачи диагностировали у женщины многочисленные травмы и ушибы и предложили госпитализацию, от которой потерпевшая категорически отказалась.

Через несколько часов соседи снова позвонили в полицию и сообщили, что женщина умерла.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили место нахождения злоумышленника. Он скрывался на чердаке одного из домов села. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Как отметили полицейские, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.