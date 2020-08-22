У Львові відкрито кримінальне провадження за фактом розбещення дитини

Проводяться першочергові слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до восьми років.

Вчора, 21 серпня, до Личаківського відділу поліції звернувся львів’янин, який повідомив, що його знайомий, 37-річний місцевий мешканець, вчиняв розпусні дії щодо його малолітньої дочки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до восьми років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області