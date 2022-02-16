Поліцейські затримали здолбунівчанина, який поранив ножем сина

50-річний житель Здолбунова перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про скоєне шкодує та щиро розкаюється. Втім, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ввечері 15 лютого батько разом із 27-річним сином сіли вечеряти. Близько 19:30, після тривалого розпивання алкоголю між рідними виник конфлікт, причину якого нині зловмисник пояснити не може. Під час сутички батько схопив кухонний ніж та вдарив ним сина.

На сварку з іншої кімнати вийшов старший син господаря. Він зателефонував матері, а потім, викликавши таксі, разом доставили пораненого до лікарні.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення грудної клітки. Після оперативного втручання загрози життю чоловіка не має.

50-річного здолбунівчанина затримали в порядку статті 208 КПК України. Із місця події криміналісти вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області