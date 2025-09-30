У Львові військових і волонтера ошукали майже на ₴2,2 млн

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з благодійних фондів Львова та мешканця Тернопільщини, які ошукали військових та волонтерів.

Слідство встановило, що з грудня 2023 по квітень 2025 року 41-річний львів’янин організував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ. До «справи» він залучив свого знайомого – 33-річного мешканця Тернопільщини, який уже притягувався до відповідальності за шахрайство.

Для імітації надання допомоги ЗСУ чоловіки використовували благодійний фонд, створений одним із них заздалегідь.

Вони обіцяли потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося про автомобілі для виконання бойових завдань, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Скориставшись довірою потерпілих, обвинувачені наперед отримували від них кошти за замовлені товари. Гроші потерпілі перераховували або на банківські картки керівника фонду, або через електронні платіжні системи. Далі гроші виводили на карткові рахунки спільника, а звідти – криптогаманці.

Насправді жодного товару військові так і не отримали. Грошима обвинувачені розпоряджалися на власний розсуд.

Задокументовано шість епізодів: п’ятеро військовослужбовців і один волонтер стали жертвами шахраїв. Загальна сума збитків – майже 2,2 млн грн.

Дії обох чоловіків кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводило Львівське районне управління поліції №2 ГУНП у Львівській області. Оперативний супровід здійснювало Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Офіс Генерального прокурора