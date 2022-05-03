У Львові викрито схему Інтернет-шахрайства

Слідчі повідомили про підозру 25-річному мешканцю Запоріжжя. Зловмисник через соцмережі пропонував фіктивні послуги з організації перевезень, брав передоплату та зникав.

Як встановили слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, зловмисник у соціальних мережах розміщував фейкові повідомлення про надання пасажирських перевезень. Проте, після отримання коштів на карткові рахунки припиняв зв’язок з потерпілими.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які потерпіли від дій зловмисника.

Відділ комунікації поліції Львівської області