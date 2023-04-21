У Львові винесено вирок жінці, яка ошукала пенсіонерку майже на ₴135 тис.
За публічного обвинувачення прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова судом визнано 44-річну мешканку Луганщини винною у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.
Прокурор в суді довів, що в листопаді 2022 року у Львові до місцевої мешканки, 74-річної пенсіонерки, зателефонували з невідомого номера та представилися медичним працівником.
Під час розмови бабусі розповіли неправдиву інформацію, про те, що її донька потрапила в ДТП та потребує медичної допомоги за яку потрібно якнайшвидше заплатити. В подальшому засуджена прийшла до будинку пенсіонерки, щоб забрати гроші нібито на лікування.
Потерпіла віддала псевдомедсестрі усі свої заощадження.
Таким чином остання ошукала пенсіонерку на суму майже 135 000 грн.Tweet