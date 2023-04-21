У Львові винесено вирок жінці, яка ошукала пенсіонерку майже на ₴135 тис.

За публічного обвинувачення прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова судом визнано 44-річну мешканку Луганщини винною у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Прокурор в суді довів, що в листопаді 2022 року у Львові до місцевої мешканки, 74-річної пенсіонерки, зателефонували з невідомого номера та представилися медичним працівником.

Під час розмови бабусі розповіли неправдиву інформацію, про те, що її донька потрапила в ДТП та потребує медичної допомоги за яку потрібно якнайшвидше заплатити. В подальшому засуджена прийшла до будинку пенсіонерки, щоб забрати гроші нібито на лікування.

Потерпіла віддала псевдомедсестрі усі свої заощадження.

Таким чином остання ошукала пенсіонерку на суму майже 135 000 грн.

Львівська обласна прокуратура