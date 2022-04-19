У Львові взяли під варту мешканку Криму, підозрювану у державній зраді

Під процесуальним керівництвом прокурорів Львівської обласної прокуратури 58-річній мешканці АР Крим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з 2014 по 2021 рік підозрювана обіймала керівну посаду в одному з незаконно створених “міністерств АРК”, чим сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, у квітні поточного року була викрита у місті Львові.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 4 млн грн застави.

За вказане правопорушення жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування та оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури