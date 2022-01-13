У Козятині жінка зарубала а потім фотографувала свого «коханого»

У Вінницькій області затримали 29-річну жінку, яка жорстоко розправилася над своїм співмешканцем. Після вбивства вона робила фотографії разом із трупом чоловіка.

Інцидент стався у Козятині. Того вечора закохана пара Юля та Олег гостювали у майбутньої свекрухи: додому вони повернулися вже п’яними.

Під час розмови жінка заявила чоловіку, що їй потрібно кудись поїхати, однак коханий навідріз відмовився відчиняти двері. За попередньою інформацією, саме це стало причиною бійки, після чого Юлія взялася за зброю.

– На місці вбивства ми одразу знайшли предмет, яким наносились удари. Це був кухонний ніж і сокира, – повідомили поліцейські.

Ввечері наступного дня закривавлене тіло Олега знайшла його матір, яка навідалася до них у гості. Роздягнений він лежав у своєму ліжку, а навколо були сліди його крові.

Експерт-криміналіст нарахував на тілі загиблого понад півтора десятка глибоких ран, усі – на шиї та голові.

Тим часом Юлія встигла покинути місто, однак за кілька годин пошуків правоохоронці знайшли її у Вінниці. Жінка була настільки п’яною, що додатково на неї було складено адмінпротокол.

– Вона жила в одному із хостелів, була у сильному алкогольному сп’янінні. Кілька днів вона не могла нічого говорити, навіть на наступний день експертиза показала оп’яніння понад два проміле, – підтвердили у поліції.

Юлію довелося завезти до лікарні, де медики поставили їй крапельницю. На її руках та волоссі чітко виднілися сліди крові.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон жінки, на якому були фотографії вже мертвого співмешканця.

– Ми виявили, що вона сама знімала покійного на телефон. Там зроблено біля восьми фотографій. З якою метою – слідство встановлює. Їй однозначно буде проведена судово-медична експертиза, щоб встановити, чи підсудна вона, чи ні, – зауважили у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Поки усе село ховало загиблого Олега, 29-річну Юлію суд помістив у СІЗО, де вона пробуде щонайменше два місяці.

За результатами експертизи, яку направлять до суду, буде вирішено, де їй місце – у колонії чи в спецлікарні. // ФАКТИ, Надзвичайні новини