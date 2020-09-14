На Київщині повідомили про підозру пенсіонеру, який влаштував стрілянину з балкону

У місті Біла Церква чоловік влаштував стрілянину з балкону 4-го поверху багатоквартирного будинку по компанії людей, що відпочивали поруч.

Про постріли до поліції повідомили вкрай переполохані перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції.

Хуліганом виявився місцевий 74-річний чоловік, який напідпитку серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки у бік людей. Він пояснив, що таким чином намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати.

У результаті чого одного з відпочиваючих було доправлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови.

Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Киев Оперативный