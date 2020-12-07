У Львові за хабарництво судитимуть податківців

Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох головних державних ревізорів-інспекторів ГУ ДПС у Львівській області, яких обвинувачують у одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що співробітники податкової служби упродовж 2020 року вимагали та у жовтні отримали від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 700 доларів США. Натомість службовці обіцяли не створювати перешкоди у здійсненні підприємницької діяльності із продажу підакцизних товарів: не ініціювати проведення перевірки у суб’єкта господарювання з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, та притягнення останнього до встановленої законом відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м.Львові.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Львівська обласна прокуратура