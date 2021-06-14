У Львові затримали шахрая, який обкрадав пенсіонерок

Одна з жертв передала зловмиснику 10 тисяч гривень, а інша – 870 Євро, нібито для проведення невідкладних операцій для їх близьких родичів, котрі, за словами шахрая, були травмовані внаслідок дорожньо-транспортних пригод.



Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

11 червня у відділ поліції №2 Львівського районного управління поліції за допомогою звернулись дві літні жінки, які мешкають на вулицях Зубрівській та Хуторівка. За словами заявниць, до них зателефонували невідомі люди та повідомили, що їх родичі (в одному випадку донька, в другому – син) потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, отримали травми і їм необхідно якнайшвидше провести складні операції. Для цього, за словами незнайомців, жінки повинні передати їм певні суми грошей. В подальшому до пенсіонерок додому приїхав невідомий чоловік, якому вони передали, кошти (відповідно, одна – 10 тисяч гривень та друга – 870 Євро).

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції спільно зі своїми колегами – співробітниками оперативно-пошукового відділу, Управління кримінального аналізу, а також співробітники інших підрозділів поліції Львівщини.

Того ж дня, проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетний 29-річний житель міста Харків, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років. // Діло