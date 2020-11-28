У Львові затримали вбивцю, який переховувався 6 років

У Львові оперативники кримінальної поліції затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Херсона, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомила поліція Львівщини.

44-річний зловмисник шість років переховувався від слідства.

27 листопада працівники управління кримінальної поліції спільно з бійцями батальйону особливого призначення поліції Львівщини затримали підозрюваного у Львові.

5 вересня 2014 року у Херсоні було виявлено тіло раніше судимого 36-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями. Під час досудового розслідування, проведеного у рамках кримінального провадження за ч 1. ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 44-річний місцевий мешканець, приватний підприємець.

Протягом шести років зловмисник переховувався від слідства. Поліція Херсонщини оголосила підозрюваного у міжнародний розшук.

27 листопада правоохоронці виявили і затримали підозрюваного у вбивстві поблизу одного з кафе у Львові.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // Діло