За межі України видворили раніше судимого за крадіжки іноземця

36-річний громадянин Республіки Молдова протягом останніх трьох років відбував покарання за вчинення крадіжки у одній із виправних колонії Вінниччини. Після закінчення терміну відбування покарання, поліцейські спільно з працівниками державної міграційної служби ініціювали примусове видворення іноземця за межі України аби запобігти вчиненню ним нових злочинів.

За словами начальника Управління міграційної поліції Вінниччини Кирила Доценка, на початку листопада у чоловіка закінчувався трирічний термін ув’язнення. Оскільки законних підстав перебування на території країни іноземець не мав, та з метою запобігання вчиненням ним повторних правопорушень, поліцейські напередодні його звільнення направили до Управління державної міграційної служби у Вінницькій області подання щодо примусового його видворення з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.

У подальшому працівники Управління державної міграційної служби у Вінницькій області склали на іноземця протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) та прийняли рішення щодо примусового його видворення за межі України з одночасною забороною на в’їзд до нашої держави терміном на 5 років.

Третього листопада через пункт пропуску “Могилів-Подільський – Отач” порушника видворили за межі України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області