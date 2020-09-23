Мошенники от имени АТБ запустили фейковый розыгрыш смартфона

Для тех, кто любит зарабатывать деньги обманным путем, нет ничего святого — с каждым днем схемы «разводов» становятся все более изощреннее и продуманнее. В этот раз мошенники решили обогатиться на доверии клиентов к магазинам «АТБ». На протяжении нескольких дней покупатели получают СМС-рассылку с розыгрышем, который, как оказалось, в действительности не существует.

Так, клиентам с неизвестного номера приходят сообщения о розыгрыше компанией купона с 79% скидкой на покупку мобильного телефона Huawei P40, — сообщает Информатор. Якобы для того, чтобы его получить, необходимо пройти предложенный опрос и ждать счастливого часа.

Руководство компании «АТБ» официально заявило: это абсолютно неправдивая информация. Все, что касается розыгрышей и программ-поощрений для клиентов и посетителей магазинов торговой сети, можно найти на официальном сайте: www.atbmarket.com.

В связи с этим просим вас не реагировать на подобные сообщения и ни в коем случае не разглашать свои личные данные. Будьте внимательны и всегда проверяйте информацию.