У Львові затримали молодика, який пошкодив Ханукальну менору

Правоохоронці затримали причетного до пошкодження Ханукальної менори у Львові. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Підозрюваного викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівської області.

Як зазначили у поліції, 19-річний хлопець у момент скоєння порушення був в стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо оголошення підозри за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків). Фігуранту загрожує штраф від тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 60 до 240 годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.

Поліція також вирішує питання щодо інших учасників інциденту, які перебували поряд та знімали подію на відео.