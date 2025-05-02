У Львові затримали підозрюваного у розбійному нападі на кур’єра

Фігурант напав на кур’єра та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав у нього 2 000 гривень. За скоєне 30-річному мешканцю Тернопільської області загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Сьогодні на спецлінію 102 поліції Львова надійшло повідомлення від кур’єра служби доставки про те, що декілька хвилин тому на вулиці Зеленій на нього напав невідомий чоловік. Погрожуючи зброєю, він відібрав у потеплілого гроші та втік.

Львівські правоохоронці отримали орієнтування та негайно розпочали пошук підозрюваного. Відтак неподалік місця вчинення злочину патрульні поліцейські виявили схожого за описом чоловіка.

Слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 вилучила речові докази, зокрема предмет, схожий на стартовий пістолет.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився 30-річний мешканець Тернопільської області.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області