На Одещині посадовці КП та приватної будівельної фірми посприяли витоку з бюджету майже мільйона гривень

Правопорушникам оголосили підозри в службовій недбалості, підробленні офіційних документів та розтраті майна.

Представники комунального підприємства з водопостачання та будівельної фірми підписали договір на реконструкцію самопливного та напірного колекторів господарсько-побутової каналізації на одній із вулиць у Білгород-Дністровську. На ремонтні роботи, що мали б бути завершені до кінця 2020 року, з місцевого бюджету виділили понад шість мільйонів гривень.

Діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підрядчик вирішив незаконним шляхом заволодіти грошовими коштами місцевого бюджету і з липня 2019 року по квітень 2020 року свідомо вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції колекторів неправдиві відомості про перелік та об’єм зробленого, а керівник, головний інженер та інженер з технічного нагляду комунального підприємства, несумлінно ставлячись до службових обов’язків, приймали документи, і, не перевіряючи, підписували. В результаті майже мільйон гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт, безпідставно були перераховані приватному підприємству за фактично невиконані роботи та невитрачені матеріали.

Cлідчий Білгород-Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури оголосив посадовцям комунального підприємства підозру в службовій недбалості за частинами 1 та 2 статті 367 Кримінального кодексу України, а керівникові приватного підприємства – у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за частиною 1 статті 366 ККУ та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за частинами 3 та 5 статті 191 того ж кодексу. Підряднику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим підозрюваним.

Зазначимо, що чиновникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Для представника будфірми його махінації можуть обернутися позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області