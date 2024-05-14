У Львові затримали двох зловмисників, які побили іноземця

За скоєне затриманим загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

12 травня близько третьої години ночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено чоловіка, якого побили на проспекті Чорновола у Львові.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1. Також до розшуку зловмисників залучалися співробітники Управління кримінального аналізу та оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Як встановили поліцейські, двоє зловмисників під час конфлікту з потерпілим нанесли йому тілесні ушкодження, завдавши кількох ударів кулаками та ногами по обличчю та різних частинах тіла, після чого втекли.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці оперативно встановили місце знаходження втікачів та затримали їх.

Особи зловмисників встановлено – ними виявилися 18-річний житель Чернівецької області та 17-річний мешканець Стрийського району.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області