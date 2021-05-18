Мешканця Київщини підозрюють у розбещенні 5-річної племінниці

У Київській області 30-річного чоловіка підозрюють у розбещенні власної п’ятирічної племінниці.

Про це від дитини дізналася її зведена сестра, вона і повідомила про свою підозру до поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Чоловіка затримали, але доказів, що він ґвалтував дитину, тоді не знайшли. Через це його відпустили додому.

Нині правоохоронці запевняють, що мають залізні докази, що дитину розбещували. Але навіть якщо провину чоловіка доведуть, йому не загрожує в’язниця, адже він через стан здоров’я неосудний. // ФАКТИ