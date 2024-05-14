52 справи щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: полювання рашистів на дівчат, тюремник на службі окупантів

Обстріл бронетанкового заводу. Михайло Антропов — український військовий. Його звинувачують у передачі в російський чат-бот інформації про розташування техніки й підрозділів ЗСУ. Нібито за його наведенням окупанти обстріляли бронетанковий завод у Києві. Чоловік провину не визнає. Його захист наполягає, що росіяни могли отримати інформацію про завод з сюжету телеканалу, який зробив репортаж про оборонне підприємство незадовго до обстрілу. Антропову інкримінують держзраду. Засідання призначено на 13 травня об 11:00 у Дарницькому районному суді Києва.

Справа Азарова. Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, який у 2014 році втік до Росії. Слідство зібрало докази, що він регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів, поширює кремлівські наративи та дискредитує Україну. Масові вбивства в Бучі він називає “фейком”, закликає до “денацифікації” і насильницької зміни української влади та запевняє, що “спеціальна операція” Путіна врятувала Донецьк від захоплення. Азарову інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 13 травня об 11:00 у Печерському районному суді Києва (in absentia).

Харківський “рецидивіст”. Михайло Сазонов — мешканець Харкова, має російське громадянство. У 2014 році СБУ звинуватила його в участі у “харківських партизанах” — завербованого співробітниками ФСБ об’єднання, яке мало вчиняти теракти та залякувати містян перед виборами. Згідно з матеріалами справи, Сазонов був учасником групи, проте з власної ініціативи заявив до СБУ та в усьому зізнався. За це його справу закрили. Вже у 2019 році його звинуватили у шпигунстві. Мовляв, у Бєлгороді його завербували представники російського Генштабу й доручили збирати інформацію про суспільно-політичну обстановку й учасників АТО. Але й цю справу суд закрив, бо Сазонов сам заявив до СБУ і російських доручень не виконував. В обох випадках у складі колегії був один і той самий суддя. Нині ж Сазонову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ. Засідання призначене на 16 травня о 15:00 у Печерському районному суді Києва.

Зґвалтування на Київщині. Михайло Романов — російський командир, підрозділ якого окупував Київщину навесні 2022 року. Слідство вважає, що він убив чоловіка, а потім разом з іншими військовими зґвалтував жінку. Місцеві мешканці знайшли його сторінку у “ВКонтакті”. Романова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 17 травня об 11:00 в Солом’янському районному суді (in absentia).

Арешт моряків. Михайло Бєлоусов — суддя з Криму, який після анексії півострова лишився працювати на окупантів. За даними слідства, він був одним із суддів, які ухвалювали рішення про арешт українських моряків, яких у січні 2019 року затримала ФСБ в українських територіальних водах та звинуватила у порушенні російського кордону. Потерпілим у справі є капітан буксира “Яни Капу” Олег Мельничук. Бєлоусову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 13:30 у Шевченківському районному суді (in absentia).

Депутат від ОПЗЖ. Сергій Остапенко з Херсона був місцевим депутатом від ОПЗЖ, а після окупації міста лишився працювати у “міністерстві внутрішніх справ” росіян. Його затримали. Остапенку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 14 травня о 14:00 в Шевченківському районному суді Києва.

Олег Царьов. Царьов — колишній народний депутат від Партії регіонів. Слідство вважає, що він фінансував окупантів Криму. Царьов мав нерухомість і підприємства у Ялті, зареєстрував їх за російським законодавством і найняв для охорони нацгвардійців РФ. Його звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 16 травня о 12:20 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Фільтраційні заходи. Василь Полтінін — російський сержант, який окупував Київщину у 2022 році. Слідство встановило, що в березні 2022-го в селі Катюжанка Вишгородського району він проводив обшуки, аби знайти українських військових та правоохоронців. Полтінін, як встановило слідство, ув’язнив у підвалі школи двох чоловіків, які служили в зоні АТО. Російський військовий вимагав від полонених інформацію про розташування позицій ЗСУ, правоохоронців й атовців. Погрожував розстрілом за те, що чоловіки служили у 2014 році на сході України, не давав їм їсти й пити. Свої дії пояснював фільтраційними заходами. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 16 травня о 14:30 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Колабораціонізм на Київщині. Роман Прокопець — житель села у Вишгородському районі Київщини. За даними слідства, у березні 2022 року він передавав харчі окупантам, а також незаконно придбав та зберігав мисливську зброю і запал дистанційного керування для вибухівки. Чоловіка взяли під варту. Провину заперечує, а свідки з-поміж місцевих жителів розповідають, що під час окупації він допомагав односельцям з їжею та евакуацією. Люди підтвердили, що лишили йому ключі від будинків, аби він за ними наглядав. Також розповіли, що надали доступ до місць, де зберігалася зброя, та дозволили її забрати, якщо буде загроза, що окупанти знайдуть сховок. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю та колабораціонізм. Засідання призначене на 13 травня о 10:00 у Вишгородському районному суді Київської області.

Полювання на дівчат. Магомет Ісаєв — російський військовий, який брав участь в окупації села Жміївки, що на Київщині. Разом з іншими військовими він переслідував дівчат, щоб зґвалтувати. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 10:00 в Іванківському районному суді Київської області (in absentia).

Військові з Бурятії. Володимир Дубінін і Андрій Каркін — військові 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Вони прибули до Бородянки 27 лютого 2022 року, де неодноразово, як каже слідство, обстрілювали цивільні будинки з автоматів, залякували місцевих. У березні прибули до Макарова, де також атакували місцевих, погрожували їм розстрілом, стріляли біля обличчя. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 16 травня о 14:00 в Макарівському районному суді Київської області (in absentia).

Розстріл батька і сина. Олександр Кашин ― солдат 2-ї оперативної роти управління федеральної служби військ нацгвардії РФ. У лютому та березні 2022 року він брав участь в окупації Київщини. За даними слідства, у Бучі він розстріляв двох цивільних, які їхали на велосипедах по гуманітарку. Це були батько та неповнолітній син. Вони зійшли з велосипедів, підняли руки ― Кашин, каже слідство, розстріляв обох. Батько загинув, а син вижив, бо прикинувся мертвим. Він зміг дістатися дитсадка по меддопомогу. Кашина обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 13 травня о 09:50 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Катування в Гостомелі. Хусейн Межидов ― командир тактичної групи батальйону “Південь” бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Росгвардії. Слідство вважає, що за його наказом з 25 лютого до 13 березня 2022 року російські військові захопили в заручники й тримали у підвалах багатоповерхівок майже дві сотні мешканців Гостомеля. Серед потерпілих ― люди похилого віку та діти. Межидов звинувачений у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання заплановане на 13 травня об 11:00 в Ірпінському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Постріл у голову лежачому. Саян Ільяров — єфрейтор, старший навідник 5 танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ. За даними слідства, під час окупації Київщини Ільяров та інші військові обстріляли цивільне авто. У ньому був волонтер, який розвозив продуктові набори людям у Бучанському районі. Чоловік отримав поранення, але був ще живий. Ільяров вистрілив лежачому в голову та з іншими військовими сховав тіло у каналізаційному колодязі. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 13 травня о 13:45 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вбивство цивільного в Ірпені. Олександр Тимофєєв ― механік-водій 234 гвардійського десантно-штурмового полку РФ. За даними слідства, він разом із іншими російськими військовими у лютому 2022 року вдерся до квартири мешканця Ірпеня. Чоловіка зв’язали, били, а наприкінці невстановлений слідством військовий застрелив його. Тимофєєва звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 14 травня о 09:30 в Ірпінському міськсуді Київської області (in absentia).

Розстріл сім’ї. Вадим Овчинніков — командир розвідувального взводу розвідроти 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії РФ. Михайло Жаркой, Алдар Гарматаров, Сергій Зваричевський, Артем Бєліков, Іван Нагуманов — його підлеглі. Як встановило слідство, під час окупації Бучанського району Київщини на початку березня 2022 року Овчинніков наказав підлеглим військовим розстріляти авто із цивільними, які намагались евакуюватися. Унаслідок обстрілу загинули чоловік із дружиною та їхня 15-річна донька. Молодшій 9-річній доньці вдалося вижити. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 14 травня о 12:30 в Ірпінському міськсуді Київської області (in absentia).

Знущання в Бучі. Рядовий Владислав Осіпов, сержанти Петро Данилов, Денис Єрєнков і підполковник Андрій Єрмишко — військові 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Росії, які брали участь в окупації Бучі. Прокуратура встановила, що вони знущалися з місцевої родини, щоб вибити адреси військових і патріотів. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Судове засідання призначено на 15 травня о 12:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Розстріл цивільних. Олександр Досягаєв — командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. За даними СБУ, на початку березня 2022 року він керував десантниками, які захопили Бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав участь у зачистках і фільтраційних заходах для придушення руху опору та залякування мешканців. За наказом Досягаєва, вважає слідство, російські десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох людей — місцевого і трьох волонтерів, які проїжджали повз. Усі загинули на місці. Досягаєву інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 15 травня о 12:45 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Псковський десантник. Андрій Медведєв ― російський військовий, старший розвідник 2 відділення розвідувального взводу 1 парашутного десантного батальйону. Його взяли в полон на Херсонщині. Як встановило слідство, у березні 2022 року Медведєв з іншими російськими військовими, погрожуючи, затримали шістьох цивільних чоловіків у Бучі. Їх допитували, били та погрожували розстрілом ― це можна вважати тортурами. Медведєву інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 17 травня о 12:00 в Ірпінському міському суді Київської області.

Переміщення ЗСУ. Антон Волошин — мешканець Торецька Донецької області. Слідство стверджує, що він поширив через Telegram інформацію про переміщення ЗСУ. Зокрема, у коментарях написав, де бачив перевезення установки “Град”. А в особистій переписці розповів знайомому про розміщення ЗСУ на території комунального підприємства. Підсудний перебуває під вартою, попросив про залучення перекладача жестової мови. Волошину інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 13 травня о 12:00 у Дзержинському міському суді Донецької області.

Працівниця залізниці. Тетяна Лисянська — мешканка міста Нью-Йорк Донецької області, яка працювала на залізничній станції Краматорська. Як каже слідство, через прихильність до “ДНР” жінка передавала голосовими повідомленнями через Telegram інформацію про переміщення ЗСУ. Її взяли під варту. Лисянську звинуватили у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 14 травня о 10:30 у Дзержинському міському суді Донецької області.

ЗСУ у Бахмуті. Роман Третьяк — мешканець Бахмута. Його затримали у червні 2022 року. Як встановило слідство, він через Telegram передавав представнику ФСБ РФ інформацію про місця скупчення українських військових, їхньої техніки й складів. Спершу справу розпочали за статтею про держзраду, проте нині чоловіка звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Судове засідання призначено на 15 травня о 12:16 у Дружківському міському суді Донецької області.

Військовий госпіталь. Юрій Подтереба — мешканець Дніпра. Як стверджує слідство, за гроші він передавав росіянам інформацію про ЗСУ. Нібито з ще одним чоловіком він об’їжджав Дніпропетровщину на авто та фіксував розташування блокпостів, військової частини і госпіталю. Чоловіка взяли під варту. Судове засідання призначено на 15 травня о 12:16 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Пограбування в Ізюмі. Ерєє Монгуш, Сергій Бєбін і Дмитро Мельников ― російські військові 30-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, яка окупувала Харківщину. Слідство вважає, що 16 травня 2022 року вони пограбували місцевого жителя, який їхав в авто. Монгуш двічі вистрілив з автомата біля коліс авто. Вони втрьох погрожували водієві, казали, що розстріляють і заберуть авто. Бєбін забрав у водія 3500 гривень. Усіх трьох обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 10:00 у Павлоградському міськрайонному суді Дніпра (in absentia).

Відібрав Volkswagen Touareg. Костянтин Лисенко до 2014 року працював оперуповноваженим управління МВС у Запорізькій області. Його звільнили, коли він не пройшов переатестацію. Під час окупації частини Запорізької області у 2022 році він, стверджує слідство, погодився на співпрацю з окупантами й очолив Дніпрорудненський відділ міліції. Ця структура займалася фільтрацією місцевих. Слідство встановило, що під час однієї з перевірок Лисенко наказав відібрати авто Volkswagen Touareg у чоловіка, який намагався виїхати з окупації. Лисенку інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 14:00 у Заводському районному суді Запорізької області (in absentia).

“Кадирівець”. Зелімхан Агмерзоєв ― командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Слідство вважає, що в окупованому Мелітополі саме він організовує репресії, за його наказом катували полонених, а сам він вимагав від їхніх рідних гроші. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 14 травня о 14:00 в Комунарському районному суді Запоріжжя (in absentia).

Блогерка. Крістіна Ножкіна — 23-річна блогерка із Запоріжжя. За даними слідства, вона заперечувала воєнні злочини Росії. Наприклад, говорила, що вбивства у Бучі були “вкидом”, щоб зірвати домовленості у Стамбулі. Заявила, що Києву було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам. Наразі сторінку блогерки видалено. Вона записала відеовибачення перед Україною. Її обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Засідання призначено на 16 травня о 12:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

Завідувачка аспірантури. Людмила Пухальська — завідувачка аспірантури Льотної академії у Кропивницькому. Як стверджує слідство, за хабар жінка допомагала військовозобов’язаним вступити на аспірантуру, аби отримати відстрочку від служби в армії. Жінці інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ. Засідання призначено на 13 травня о 14:00 у Кіровському районному суді Кропивницького.

Прихильниця федералізації Галичини. Інна Іваночко — очільниця Львівської облорганізації ОПЗЖ та політпроєкту Медведчука “Український вибір — право народу” у регіоні. Як кажуть у прокуратурі, вона організовувала конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надати особливий економічний та культурний статус Галичині з автономією. В інтерв’ю російським медіа жінка як “політична експертка” поширювала вигадки пропаганди про русофобію, фашизм, нацизм та бази НАТО в Україні. Її обвинувачують у держзраді. Засідання відбудеться 13 травня об 11:00 у Галицькому райсуді Львова.

Повідомлення про військових. Анастасія Мілєва — мешканка Миколаєва. За даними слідства, у лютому 2023 року жінка повідомила співрозмовнику у Telegram про розміщення українських військових на території держустанови у Коблево. Ще в одному повідомленні вона переслала скриншот, де позначила місце перебування ЗСУ. Жінці інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ. Засідання відбудеться 15 травня о 15:00 у Ленінському райсуді Миколаєва.

Російська мова в школі. Юрій Арбатський — житель Миколаєва, який, як вважає слідство, здавав росіянам розміщення ЗСУ і територіальної оборони. Він підписався на антиукраїнський Telegram-канал, куди надсилав інформацію. На суді сказав, що зробив це через скасування російської мови в школі. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 14 травня об 11:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Тюремник на службі окупантів. Євген Соболєв раніше очолював колонію у Херсоні. Під час окупації перейшов на бік ворога, каже слідство. Зокрема видав розпорядження про переміщення в’язнів, яких утримували у Снігурівській колонії до виправного закладу у Херсонській області. У вивільнених будівлях розмістилися російські військові. Соболєва звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 16 травня об 11:00 у Центральному районному суді Миколаєва (in absentia).

Коригування у Миколаєві. Богдан Осерський — мешканець Миколаєва. За версією слідства, він повідомив у Telegram-канал інформацію про розташування українських військових на території місцевих закладів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 14 травня о 14:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

“Війна братніх народів”. Павло Ярош з Одеси звертався від імені своєї ГО “Ярош “Україна” понад усе” до СБУ з проханням порушити справу проти президента Володимира Зеленського через “державну зраду”. За час повномасштабної війни Росії проти України Ярош поширював заяви про війну “братніх слов’янських народів” і “тотальне знищення українських і російських чоловіків”. Його обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Судове засідання призначене на 13 травня о 14:00 в Київському районному суді Одеси.

Фотографії HIMARS. Андрій Дрямов — засновник благодійного фонду з Одеси. Ще у 2021 році ЗМІ писали про сумнівну діяльність фонду, який збирав пожертви на вулиці у наметах. У 2023-му чоловіка затримали після того, як знайшли дві гранати в його авто. Під час огляду телефону знайшли переписку з російським абонентом. Дрямов надіслав співрозмовнику фото установок HIMARS, які переміщували через Миколаїв. Ще він надіслав знімки та координати розташування підрозділу ЗСУ і складів ракетно-артилерійських боєприпасів. Наразі він під вартою з можливістю внесення застави 2,2 мільйона гривень. Дрямову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 14 травня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

Тюремник. Кирило Рашин — співзасновник громадської організації “Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Херсонській області”. На момент окупації Херсона він працював начальником відділення соціально-психологічної служби колонії № 90. За даними слідства, після захоплення міста росіянами чоловік співпрацював з окупантами. Спершу став заступником начальника відділу охорони колонії, яку росіяни підпорядкували собі. Згодом — начальником відділу. Він нібито наказав співробітникам покинути робочі місця та здати ключі від камер і службових приміщень, через що втекло багато в’язнів. Рашину інкримінують держзраду. Засідання призначено на 13 травня о 12:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Дані для проросійського блогера. Владислав Мєгєєв — мешканець Одеси. За версією слідства, у квітні 2022 року чоловік повідомив через “ВКонтакте” проросійському блогеру про розташування ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції. Також слідство каже, що чоловік через пошту Yandex написав невстановленому співробітнику ФСБ про розміщення українських військових в Одесі. Мєєгєву інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 15 травня о 16:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Просив про удар по Одесі. Едуард Ільченко — мешканець Одеси. За версією слідства, у липні 2022 року він інформував через чат-бот у Telegram про укріплення ЗСУ в Одесі. Зокрема, про розташування військових у місті, блокпостів, фортифікацій. В одному з повідомлень переслав раніше оприлюднені в мережі фото наслідків ракетного удару по Вінниці та зробив висновок про враження нібито не цивільного об’єкта, а командного пункта. При цьому додав, що варто завдати такого ж удару по Одесі, де є командування Південного округу ЗСУ, військкомат і будинок офіцерів. Ільченку інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 17 травня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Сталін. Василь Ширяєв — мешканець Харківської області. Як каже слідство, наприкінці лютого — початку березня 2022 року чоловік через Telegram, в якому був підписаний як “Сталін”, повідомляв представнику РФ про розміщення ЗСУ в області. Ширяєв перебуває під вартою, йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 13 травня о 09:30 у Ленінському районному суді Полтави.

Погрози та мародерство. Євгеній Сухобоков — російський заступник командира взводу. Разом із військовими Ігорем Лабутіним, Маадиром Ондаром і Умедджоном Гульмірзоєвим у березні 2022 року вони як окупанти були в селі Ворожба Сумської області. Вдерлися до будинку місцевої мешканки, утримували її, пограбували. Сухобоков розстріляв автомобіль сина жінки. Військових звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 10:00 у Лебединському районному суді Сумської області (in absentia).

Коригування артилерії. Слідство вважає, що мешканець Сумщини Андрій Полулях під час окупації Охтирського району допомагав окупантам: супроводжував колону військової техніки, допомагав коригувати артилерію, повідомляв про розташування підрозділів ЗСУ. Чоловік перебуває під вартою. Його обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 14 травня о 13:00 в Охтирському міськрайонному суді Сумської області.

Погрози вбивством. Максим Янголенко — командир взводу 252-го гвардійського мотострілецького полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу. Слідство встановило, що у травні 2022 року в Ізюмі він, п’яний, наказав підлеглим вдертися до приватного будинку. Мешканець будинку вийшов назустріч із піднятими руками, попросив не стріляти. Янголенко говорив, що шукає коригувальника, стріляв у чоловіка над головою. Наступного дня росіяни знову прийшли до будинку і Янголенко погрожував господарю вбивством. Росіянина обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 14 травня о 10:30 у Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Катівня на Харківщині. Антон Поляков — підполковник армії РФ із позивним “Морячок”, служить у 30-й мотострілецькій бригаді Центрального військового округу РФ. Слідчі встановили, що саме він влаштував катівню у селищі Піски-Радьківські на Харківщині. Поляков полював на учасників АТО, коли його підрозділ зайшов до Ізюмського району у травні 2022 року. В селищі Піски-Радьківські росіяни оселилися у дитсадочку, а катівню облаштували у погребі на одному з подвір’їв. У темному, вологому та холодному приміщенні людей утримували під загрозою розстрілу, вогонь відкривали без попередження — розповідають потерпілі. Полякова обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 14 травня об 11:00 у Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Колабораціонізм. Віталій Ткаченко — мешканець Ізюму Харківської області, працював помічником бурильника в “Укргазбуд”. Яка каже слідство, під час окупації він добровільно працював у незаконних правоохоронних органах — виконував обов’язки старшого оперуповноваженого відділу економічної безпеки Ізюмського “відділу поліції”. Засідання призначено на 15 травня об 11:00 у Київському районному суді Харкова.

На службі в окупантів. Микола Сєнічкін — мешканець села Вербівка Харківської області. Як каже слідство, під час окупації Харківщини він із ідеологічних мотивів приєднався до окупантів. Чергував на блокпостах у Балаклії, перевіряв документи місцевих. Свідки розповіли, що чоловік носив камуфляж російського зразка з прапором РФ на шевроні. Вже після деокупації області він, за даними слідства, передав росіянам інформацію про розташування українських військових. Засідання призначено на 14 травня о 12:45 у Балаклійському районному суді Харківської області.

Катування в Херсоні. Віктор Бедрик та Олександр Чичкан — заступник і військовий 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії. Як встановила прокуратура, у Херсоні 2022 року Бедрик і Чичкан тримали щонайменше 11 людей у підвалі апеляційного суду. Їх били, катували електричним струмом. Слідство встановило, що Чичкан особисто застосовував фізичне насильство до потерпілих. Затримання і допити тривали від 3 до 10 днів. У червні 2022 року від численних травм загинуло двоє чоловіків. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 13 травня о 09:00 в Херсонському міському суді (in absentia).

Херсонський ізолятор. Олександр Чиленгіров, Єгор Бондаренков та Олексій Холоділін — росгвардійці, які, за даними слідства, викрадали людей в окупованому Херсоні. Затриманих доставляли в ізолятор тимчасового тримання, у якому росіяни влаштували катівню. Там людей катували, застосовували сексуальне насильство, деяких убивали. Росгвардійцям інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 13 травня о 12:40 у Херсонському міському суді (in absentia).

Розгін мітингів у Херсоні. Дмитро Гапонов, Едуард Даниленко, Григорій Зана, Олександр Унегов, Михайло Калупін, Джиганов Рінат, Мірхан Дуйсенгалієв — росгвардійці, які, за даними слідства, брали участь у розгоні проукраїнських мітингів на початку окупації Херсона. Вони били й стріляли в людей, також змушували мітингувальника з’їсти жовто-блакитну стрічку. Людей затримували й доправляли у катівні. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 16 травня о 09:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Розстріл цивільного. Руслан Мінхазов — російський військовий. За даними обвинувачення, він брав участь у розстрілі цивільного — у березні 2022 року з іншими військовими, їдучи в броньованому авто “Тигри”, стріляв у цивільні автівки, якими евакуйовувалися місцеві. Унаслідок цього загинув чоловік. Мінхазову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 14 травня о 10:00 в Ічнянському районному суді (in absentia).

Викрадення цивільного. Андрій Александров — військовослужбовець 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ. Як встановило слідство, у березні 2022 року під час окупації Чернігівської області він з іншими військовими увірвався до помешкання цивільних, затримав господаря, погрожував йому автоматом. Надалі з іншими росіянами викрав з гаража два автомобілі. Росіяни вивезли господаря будинку з собою, він зник безвісти. Засідання призначено на 14 травня об 11:00 в Менському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Розстріл трьох братів. Костянтин Смирнов та Денис Подгорний — військові угрупування військ “Центр” РФ. За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Чернігівщини вони катували людей. Зокрема увірвалися до будинку, де перебували троє братів. Один із них був учасником АТО. Росіяни знайшли його форму та почали катувати чоловіків. Смирнов, йдеться у матеріалах слідства, наказав Подгорному їх розстріляти. Братів вивезли до лісу, де поставили на коліна перед ямою та розстріляли. Один із них вижив і зміг вибратися. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 15 травня о 09:00 в Чернігівському районному суді (in absentia).

“Кльон”. Семен Соловов — капітан російських Збройних сил, командир зведеного підрозділу з позивним “Кльон”. Він наказав утримувати в підвалі ягіднянської школи 369 людей, які слугували російським військовим “живим щитом”. З-поміж них було 69 дітей. Через нелюдські умови загинули 10 людей. Військового ідентифікували українські журналісти. В іншій справі, що стосується виконавців утримання людей у підвалі, вже є вирок. Соловову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 16 травня о 14:00 в Чернігівському районному суді (in absentia).

Джерело: Медійна ініціатива за права людини