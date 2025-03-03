74 справи щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: розстріл військовополоненого, катування в боксерських рукавицях та дискредитація волонтерів

МІПЛ продовжує відстежувати найцікавіші судові справи, які стосуються злочинів, скоєних в умовах війни. У доданих файлах є посилання на загальну таблицю зі всіма справами, розподіленими за областями. Також до цієї таблиці веде кожне посилання з цього матеріалу.



Київщина

Дискредитація волонтерів. Олексій Оскер родом із Сумщини. За даними ЗМІ, він створював фінансові піраміди, балотувався на виборах у кількох областях, керував компанією, яка володіла медіа, був причетний до справи про продаж посади голови Миколаївської ОДА, мав спільні заходи з львівським антивакцинатором Остапом Стахівим.

Після початку повномасштабної війни записував відео з дискредитацією українського волонтерського руху, поширював фейки про роздачу повісток і злочини переселенців, закликав повалити владу на Волині. Його обвинувачують у спробі насильницької зміни влади. Справа № 759/4942/23. Засідання призначено на 3 березня об 11:00 у Святошинському районному суді Києва.

Ще 16 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: воєнні злочини часів окупації Київщини навесні 2022 року, примусова мобілізація в Криму, справа Миколи Семени, координація підприємств, що допомагають Росії, супровід росіян у Бучі, поплічник Монтян і спроба втекти до добробату від правоохоронців.

Херсонщина

Катування в боксерських рукавицях. Віктор Фисина — уродженець села Раденськ Олешківської громади. Під час окупації він приєднався до російських військ, носив їхню форму. Як каже слідство, чоловік допомагав окупантам виявляти односельців з патріотичною позицією та учасників АТО. Також катував людей. Зокрема, у квітні 2022 року разом з російськими військовими затримав двох односельців.

Побоями змушував видати іншого місцевого, який служив у ЗСУ. Крім цього, у червні 2022 року катував місцевих, яких росіяни утримували у підвалі в селі Козачі Лопані. Як каже слідство, Фисина у боксерських рукавицях бив чоловіка, вимагаючи сказати, де схована зброя. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/13170/24. Засідання призначено на 3 березня о 15:10 у Херсонському міському суді.

Ще 16 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: очільниця “виборчої дільниці”, вчителька біології, окупаційний очільник Нової Каховки, катування у Новій Каховці, ізолятор на Теплоенергетиків, агітація за “референдум”, систематичне гвалтування, фото українських могил для росіян, робота в колонії, реклама й агітація за росіян, обстріл центру Херсона, катування, розстріл цивільного, організація “референдуму” та перереєстрація майна Херсонського порту.

Одещина

Інформація про ГУР. Сергій Коваленко — уродженець Кіровоградської області. Як заявляє слідство, у 2021 році його завербував російський розвідник. За його завданням Коваленко мав збирати інформацію про службовців ГУР. У червні 2021 року обвинувачений передав росіянину через месенджер Wickr Me анкетні дані співробітників ГУР, місця їхнього проживання та служби, номери та модель авто оперативної служби.

Ці дані він зібрав під час спілкування з службовцями управління у Херсоні. Згодом він повідомив про ймовірну спецоперацію ГУР з підриву газопроводу в Криму та співробітників, залучених до неї. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/7498/24. Засідання призначено на 7 березня об 11:00 у Приморському районному суді Одеси.

Ще 12 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: листівки з пропагандою, фото та відео військових частин, розташування ППО, тюремник, чоловіки, які працювали в херсонській колонії, підозрюваний у державній зраді, який є потерпілим в іншій справі, коригування про ЗСУ, “рубльова зона” в Херсоні, прихильник “ДНР”, координати військового містечка та диверсія на електропідстанціях.

Миколаївщина

Помічник беркутівця і свідчення сина. Віталій Наконечний — мешканець Миколаєва. Слідство переконує, що колишній командир спецпідрозділу “Беркут”, який нині служить в армії РФ, завербував Наконечного через Telegram. За завданням беркутівця Наконечний нібито декілька разів у лютому 2024 року повідомив, де перебувають мобільні вогневі групи ППО. Надалі цю інформацію оприлюднили російські пабліки.

За матеріалами справи, син підсудного засвідчив, що бачив у телефоні батька переписку з проросійськими висловлюваннями. Крім цього вказав, що його батько писав у різноманітні чати про наслідки прильотів у місті. Чоловіка обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 488/3419/24. Засідання призначено на 6 березня о 13:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще дві справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: перевезення в’язнів на Херсонщині та розмови про підтримку Росії на вулиці.

Кіровоградщина

Автор “Проза.Ру”. Валерій Босий з Кропивницького працював у місцевій льотній академії. Як каже обвинувачення, на Facebook та у своєму профілі на російську сайті “Проза.Ру” він поширював пропаганду. Експертиза у справі підтвердила, що у цих матеріалах є виправдовування збройної агресії РФ, видавання війни за внутрішній конфлікт. Наразі профіль чоловіка у Facebook відкритий.

Там він поширює різноманітні дописи з віршами, релігійними висловами, цитує Конституцію, називає Революцію Гідності причиною війни тощо. Також він опублікував посилання на відео Такера Карлсона, американського медійника, який систематично поширює пропаганду проти України, та Михайла Чаплиги, який називав себе політичним аналітиком і виправдовував Росію. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 391/539/24. Засідання призначено на 5 березня о 10:00 у Ленінському районному суді Кропивницького.

Запоріжжя

Розстріл військовополоненого. Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону “Шторм-V” 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства, 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого окупанти взяли в полон. Курашов вистрілив в українця щонайменше тричі. Невдовзі ЗСУ контратакували росіян і захопили у полон Курашова та його побратимів. Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин видав Курашова, згодом зібрали інші докази його вини. Його обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 332/3499/24. Засідання призначено на 5 березня о 14:00 у Заводському районному суді Запоріжжя.

Дніпропетровщина

Фільтрація в Ізюмі. Тетяна Ткаченко на момент повномасштабного вторгнення працювала в Ізюмській податковій. Під час окупації, каже слідство, погодилася співпрацювати з росіянами, зокрема, підбирала кадри в окупаційні органи влади. Крім цього, брала участь у фільтрації патріотично налаштованих людей. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 642/288/23. Засідання призначено на 3 березня о 09:30 у Павлоградському міськрайонному суді.

Ще дві справи з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: депутатка від “Слуги народу” та мобілізація в “ЛНР”.

Харківщина

Співпраця та агробізнес. Анатолій Головко — власник аграрного підприємств, який, як заявляють слідчі, під час окупації Кругляківки Куп’янського району співпрацював із російськими військовими, постачаючи їм пальне, м’ясо, автомобілі та частину врожаю пшениці. Він перереєстрував свій бізнес в окупаційній адміністрації, сплачував податки до бюджету рф та надавав доступ до складів для ремонту техніки.

Головко є власником агрофірми “Мрія” та інших підприємств. У 2020 році обирався до сільради від “Слуги народу”, але був позбавлений мандату за ініціативою партії. Справу передали до суду, він перебуває під вартою без права застави. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 953/3006/23. Засідання призначено на 3 березня о 14:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Ще 11 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: вбивство на Харківщині, поліцейський-еколог, житло і їжа для росіян, зйомки військових у Харкові, фермерка, управління фінансів у Куп’янську, розповідь чоловіку в Росії про ЗСУ, розстріл цивільного під Харковом, допомога росіянам, позиції ППО та посада під час окупації.

Житомирщина

Наведення на нагородження військових. Ганна Іващенко жила у Добропільському районі Донецької області. За версією слідства, впродовж листопада-грудня 2023 року жінка передавала російській розвідці інформацію про дислокацію ЗСУ, зокрема координати блокпостів, розташування українських військових і техніки у Добропіллі. В одному з повідомлень писала про ЗСУ на території пожежної частини, у відділку поліції, де проходило нагородження відзнаками. Крім цього, повідомила про ППО західного виробництва й просила про масований удар по ньому. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 279/4273/24. Засідання призначено на 4 березня об 11:30 у Богунському районному суді Житомира.

Ще одна справа з Житомирщина — у таблиці МІПЛ: працівниця колонії.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ