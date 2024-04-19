У Львові затримали підозрювану у підпалі магазину

Потерпілих внаслідок пожежі немає, вогнем були пошкоджені вхідні двері у магазин, обладнання та частину товару. Проводиться оцінювання збитків, завданих торгівельному закладу.

Повідомлення про пожежу в одному з магазинів, розташованому на вулиці Богдана Хмельницького у Львові, надійшло у поліцію 18 квітня близько 1.30.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти – криміналісти та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління №1, а також рятувальники.

Після локалізації пожежі правоохоронці встановили, що причиною займання був підпал. Вогнем пошкоджено вхідні двері у магазин, обладнання та частину товару. Постраждалих немає.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили зловмисницю, причетну до підпалу та затримали її в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманої встановлено – нею виявилась 43-річна львів’янка. Жінка принесла до службового входу у торгівельний заклад папір та картон, облила його легкозаймистою речовиною, підпалила та втекла.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області