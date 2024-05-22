В Одесі затримано групу рекетирів, які вимагали з містян неіснуючі борги

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, раніше неодноразово судимий за корисливі злочини житель Одеси організував діяльність групи, яка займалася вимаганням коштів у місцевих мешканців.

Учасники групи спеціалізувалися на «вибиванні» неіснуючих боргів. У разі незгоди віддати гроші – переслідували потерпілих, вдавалися до побиття й психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою. Побоюючись за своє життя та здоров’я, жертви передавали кошти.

Наразі правоохоронці вже встановили трьох громадян, яким спричинено збитки на понад півтори тисячі доларів США.

За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури