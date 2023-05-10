У Києві судитимуть трьох молодиків, які убили військовослужбовця

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося підготовче засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем «Хюндай», та водієм «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири «Лексус» побили потерпілого. Після цього водій «Лексуса» здійснив у нього постріл та разом з товаришами втік.

Потерпілий від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах».

Органом досудового розслідування дії водія «Лексус» кваліфіковано за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, інших двох обвинувачених – за ч. 4 ст. 296 КК України.

За результатами підготовчого засідання суд призначив обвинувальний акт до розгляду. Наступне судове засідання відбудеться 13.06.2023.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Київська міська прокуратура