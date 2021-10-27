За привласнення понад ₴1 млн. на капремонті вулиць Черкас судитимуть посадовця міськради та підприємця

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів Черкаської міської ради та фізичної особи – підприємця, які за попередньою змовою, використовуючи підроблені офіційні документи, привласнили понад 1 млн грн (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, обвинувачені налагодили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вулиць міста Черкаси. Вони видавали завідомо неправдиві офіційні документи щодо обсягу та вартості виконаних робіт, проводили роботи з невідповідністю проектно-кошторисній документації та з порушенням державних будівельних норм.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими сдідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Черкаській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури