«Тітушку», який облив Порошенка зеленкою, відпустили з поліції без запобіжних заходів, – адвокат Головань

За його інформацією, напад був організований групою осіб.

Особу, яка здійснила напад на п’ятого президента, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів.

Про це журналістам біля Печерського райвідділку поліції повідомив адвокат Ігор Головань, йдеться у повідомленні пресслужбі «ЄС».

«Людина, яка скоїла цей напад, – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку», – заявив Головань.

За його інформацією, напад був організований групою осіб.

«Діяв цей нападник не сам, з ним було мінімум три особи, які тісно координувалися. А від себе ми ще й додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади. Наскільки ми знаємо, хода, в складі якої йшов п’ятий Президент України направлялася під удар цього нападника силами тієї ж Нацполіції, які певні вулиці перекривали і дозволяли рухатися тільки певним маршрутом», – заявив Головань.

За словами адвоката, «Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п’ятим президентом».

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де він брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Чоловік, який облив зеленкою Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження. // LB.ua