Депутат міськради підозрюється у шахрайському заволодінні земельними ділянками на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору сільськогосподарського підприємства у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України), а державному реєстратору в пособництві у шахрайстві та несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрюваний є депутатом однієї з міськрад Київщини та засновником і директором сільгосппідприємства. Не маючи документів, що підтверджують факт правонаступництва на землі ліквідованого колективного сільськогосподарського підприємства, він зареєстрував за очолюваним підприємством право власності на дві земельні ділянки загальною площею більше 11 га у Білоцерківському районі.

Попри відсутність законних підстав державний реєстратор сільради вніс відповідні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Дії підозрюваних призвели до заподіяння понад 1,2 млн грн збитків територіальній громаді.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура