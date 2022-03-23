У Хмельницькому оперативно розшукали водія, який травмував трьох пішоходів і зник з місця ДТП

Перевірка показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

21 березня близько 16:35 години в обласному центрі по вулиці Вокзальній 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Skoda A5», допустив наїзд на трьох пішоходів — 41-річну жінку та двох чоловіків 40 та 26 років. Далі він з’їхав у кювет та врізався у дерево. Двом потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Одного з чоловіків з переломом ноги ушпиталили.

Після скоєного чоловік покинув місце ДТП і зник у невідомому напрямку. Проте поліцейські оперативно розшукали водія і доставили у відділок. Чоловік перебував у стані сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 3 років ув’язнення. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області