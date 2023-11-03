Житель Одещини порушив ПДР, а потім ще й пред’явив поліцейським підроблене водійське посвідчення

За пособництво у фальсифікації та використання завідомо підробленого документа жителю Березівщини загрожує штраф, арешт або обмеження волі.

В одному з сіл Андрієво-Іванівської ОТГ співробітники реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля «Geely» через порушення правил користування ременями безпеки. Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративні матеріали за частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що правопорушник має сплатити 510 гривень штрафу.

Крім цього, під час перевірки документів чоловіка його водійське посвідчення викликало у правоохоронців сумнів щодо справжності. Документ був вилучений та скерований на експертизу, відповідно до висновку якої, він не відповідає аналогічному зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Як встановили поліцейські в ході розслідування, водійське посвідчення правопорушник замовив у невстановленої наразі слідством особи за 200 доларів США, надавши їй всі необхідні відомості про себе та фото.

«Дізнавачі поліції повідомили водієві про підозру у пособництві у підробленні посвідчення, яке видається установою, що надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою, а також у використанні завідомо підробленого документа. Ці правопорушення кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років», – розповів начальник сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Андрій Будько.

Матеріали щодо особи, яка підробила водійське посвідчення, поліцейські виділили в окреме кримінальне провадження.

Березівський районний відділ поліції Одещини