У Києві затримали трьох осіб, які до смерті побили чоловіка

Між компанією молодиків та 47-річним потерпілим, який відпочивав біля озера з сім’єю, виник раптовий конфлікт. У подальшому зловмисники нанесли чоловіку численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого він помер на місці. Тепер за свої дії фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталась біля озера Дідорівка у Голосіївському районі. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що компанія хлопців побила чоловіка. Оперативний черговий скерував на місце події наряд патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські з’ясували, що 47-річний чоловік разом із дружиною та дитиною відпочивав біля озера. Неподалік від них перебувала компанія осіб, яка розпивала спиртні напої. Під час відпочинку між ними та потерпілим виник раптовий конфлікт, який переріс у бійку. Троє молодиків нанесли постраждалому численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого чоловік помер на місці.

Патрульні зупинили трьох нападників, а у подальшому слідчі затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці, 2000 та двоє 2002 років народження, які раніше у поле зору поліцейських не потрапляли.

Наразі слідчими за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Затриманим загрожує до десяти років тюремного ув‘язнення.

Також поліцейські проводять заходи щодо встановлення причетності до злочину інших осіб. Триває досудове розслідування.

Поліція Києва