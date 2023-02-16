У Львові затримали підозрюваних у викраденні іноземця

Чотирьом мешканцям Львівщини, причетним до вчинення злочину, загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

15 лютого близько 13.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Липинського у Львові четверо зловмисників напали на чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль «Шкода», після чого поїхали у невідомому напрямку.

Чоловік надав правоохоронцям детальну інформацію про транспортний засіб, який використовували зловмисники, і невдовзі екіпаж патрульних поліцейських виявив та зупинив його на вулиці Городоцькій у Львові.

На місці події працювали оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – ними виявились мешканці Львівщини віком 19, 39 років та двоє 30-річних. Усі вони затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також поліцейські встановили особу потерпілого – 32-річного іноземця, який тимчасово проживав у Львові.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області