Підприємець шахрайським шляхом заволодів 50 га землі на території Сумського району

Підробив документи та незаконно привласнив земельні ділянки, завдавши громаді збитків на 600 тисяч гривень. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру.

Слідством встановлено, що підозрюваний з вересня 2023 року по березень 2024 року надав державним реєстраторам підроблені рішення сесії Юнаківської сільської ради Сумського району про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 27 земельних ділянок з комунальної у власність громадян.

При цьому він представляв інтереси осіб, яким нібито було виділено земельні ділянки, на підставі довіреностей на ведення земельних справ, які люди надали йому через власну необізнаність.

На основі зазначених підроблених документів за кожним із 27 громадян було зареєстровано право власності на земельні ділянки площею близько 2 га для особистого селянського господарства.

У подальшому підприємець отриману шахрайським шляхом землю продав.

Згідно з висновком експертів, Юнаківській сільській раді спричинено шкоду в розмірі майже 600 тисяч гривень.

Слідчі відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області