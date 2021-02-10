На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який розбещував 11-річну дівчинку

У Васильківці Запорізької області відбудеться суд над 34-річним чоловіком, який розбещував малолітню школярку.

Серія інцидентів припала на серпень 2020 року.

Слідство встановило, що чоловік знайшов номер телефону 11-річної дівчинки, і періодично схиляв її до статевого акту, відверто розповідаючи про свої бажання та наміри.

До поліції звернулися батьки школярки, які випадково підслухали телефонну розмову.

За яких обставин підозрюваний чоловік познайомився з дівчинкою, і чи проводився запис розмов, що свідчило би про розбещення, у прокуратурі не повідомили.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої дитини) КК України.

Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. // ФАКТИ