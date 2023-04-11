З 39 зрадників-колаборантів, виявлених у Херсоні, 23 – тюремники

Після звільнення Херсону ДБР вже повідомило десятки підозр зрадникам і колаборантам, які пішли працювати на ворога. Більшість з них втекли разом з окупантами, але це не дасть їм змоги уникнути кримінальної відповідальності.

Протягом п’яти останніх місяців повідомлено про підозру 39 державним зрадникам. Серед них 23 працівники органів Державної пенітенціарної служби України, у тому числі начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО, 8 правоохоронців, 2 податківці, заступник Херсонського мера та інші. Направлено до суду обвинувальні акти у 16 кримінальних провадженнях вказаної категорії в рамках спеціального досудового розслідування.

Робота триває, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо державної зради п’яти працівників ДУ «Північна виправна колонія (№ 90) та одного інспектора ДУ «Херсонський слідчий ізолятор».

Обвинувальні акти скеровані до суду.

Пенітенціарії після захоплення обласного центру зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области», що увійшла до «Федеральной службы испонения наказаний».

Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу каральної виправної установи окупантів – утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці з загарбником.

Після звільнення Херсону, колишні правоохоронці втекли разом з військовими рф та переховуються на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини.

Вони обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР