На Теребовлянщині під час бійки зарізали 24-річного хлопця

Трагічний випадок трапився цими вихідними у селі Глещава, що на Теребовлянщині.

У неділю, 2 травня, в результаті ножового поранення загинув 24-річний житель села Іванівка. За підозрою у скоєнні цього злочину затримали 24-річного жителя Глещави.

Мешканці села Глещава побоюються, що дії їхнього односельця трактуватимуть як умисне вбивство, хоча переконані – трагічний випадок трапився при спробі самозахисту.

За їх словами, ввечері, 2 травня, у Глещаві неподалік від будинку культури виник конфлікт між 24-річним місцевим мешканцем та групою молодих людей із сусіднього села Іванівка.

Згодом конфлікт переріс у бійку. Юнак якось вирвався від своїх опонентів і втік додому.

Однак агресивні молодики із сусіднього села на цьому не заспокоїлися – за якийсь час увірвалися на територію його обійстя. Близько шести нападників товкли по вікнах та вибили вхідні двері в помешканні. Далі хлопця з Глещави схопили і почали бити буквально на порозі його будинку.

Той з метою самозахисту схопився за ніж і завдав удару одному із нападників. І наслідок цього виявився трагічним – від ножового поранення 24-річний житель села Іванівка помер у машині дорогою до лікарні.

У прес-службі поліції Тернопільської області сьогодні, 4 травня, у коментарі Тернополісу підтвердили, що справді внаслідок конфлікту у селі Глещава загинув 24-річний житель Іванівки.

Дану подію правоохоронці трактують як перевищення меж необхідної самооборони. У поліції зазначили, що трагічний випадок трапився у вечірню пору на подвір’ї мешканця Глещави, який захищався. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування.