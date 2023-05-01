У Львові затримали шахрая, який видурив у пенсіонера 20 тисяч доларів

Як встановили правоохоронці, 83-річний львів’янин передав затриманому кошти нібито для проведення термінової операції своєму племіннику, який, за словами шахрая, отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та потребував термінової операції.

28 квітня близько 13.00 до потерпілого, 83-річного львів’янина, зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що племінник дідуся потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, отримав важкі травми і для проведення йому термінової операції необхідні гроші. Пенсіонер повірив у цю вигадану історію і коли до нього додому приїхав незнайомець – він скинув йому з вікна грошові кошти у сумі двадцять тисяч доларів США, оскільки через поважний вік не міг спуститись сходами.

Невдовзі додому повернулась донька потерпілого, яка з’ясувала, що її батько став жертвою шахрая та повідомила про подію на оперативну лінію 102.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2.

Проведеними заходами, за допомогою камер відеоспостереження, розташованих на вулицях у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець Одеси віком 29 років та протягом двох годин після вчинення злочину затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речові докази (грошові кошти у повному обсязі) вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області