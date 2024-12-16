У Снігурівці поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька

Під час сварки дівчина вдарила викруткою родича та втекла. Її поліцейські затримали та оголосили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до десяти років ув’язнення.

14 грудня до відділення поліції № 2 Баштанського районного управління надійшло повідомлення від жителя Снігурівки про те, що у приміщенні літньої кухні знайомого він виявив його тіло без ознак життя.

Приїхавши на місце події, у літній кухні поліцейські виявили труп 62-річного власника. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. За висновком експерта смерть настала внаслідок проникаючої колотої рани грудної клітини з пошкодженням легені.

У ході проведення першочергових слідчо-оперативних та розшукових дій співробітники відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного главку поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу встановили, що до злочину причетна 21-річна донька померлого.

Під час зʼясування обставин події правоохоронці встановили, що під час візиту до батька між родичами виник конфлікт, під час якого донька вдарила чоловіка викруткою у грудну клітину та залишила місце злочину.

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Баштанський районний відділ поліції