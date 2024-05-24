10 років ув’язнення отримали двоє братів із Берегівщини, які намагалися вбити односельчанина

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури двох братів із с. Квасово, що на Берегівщині, засуджено до 10 років ув’язнення.

Їм інкримінують незакінчений замах на умисне вбивство односельця, його незаконне позбавлення волі, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України). Один із фігурантів також обвинувачений у нанесенні легких тілесних ушкоджень дружині потерпілого (ч. 1 ст. 125 КК України).

Йдеться про подію, що трапилися на початку липня 2022 року на Берегівщині. Потерпілий разом із родиною відпочивали на березі р. Боржава, куди під’їхали обвинувачені та розпочали конфлікт. Чоловіки взяли дерев’яну биту й напали на односельця, нанісши йому численні удари по голові та тілу. У ході сварки забої отримала і його дружина, яка намагалася розборонити учасників бійки.

Після цього непритомного закарпатця нападники помістили у свій автомобіль і вивезли в невідомому напрямку, не полишаючи умислу на вбивство. Однак довести злочинний план їм не вдалося – дорогою автомобіль братів потрапив у ДТП, з’їхавши в кювет.

За висновками медиків, унаслідок конфлікту потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, а також численні переломи. Для відшкодування чоловіку витрат на лікування і моральної шкоди брати повинні сплатити пів мільйона гривень за цивільним позовом. Ще 80 тис. грн за рішенням суду обвинувачені повинні відшкодувати закарпатцеві за понесені ним витрати на професійну правничу допомогу.

Наразі вирок не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури