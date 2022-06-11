Мукачівські поліцейські оперативно розкрили крадіжку комп’ютерної техніки з навчального закладу

Співробітники кримінальної поліції викрили на злочині раніше неодноразово судимого 30-річного мукачівця. Останній викрав комп’ютерну техніку з місцевої школи. За вчинення крадіжки фігуранту загрожує до 8 років ув‘язнення.

Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління оперативно розкрили крадіжку з місцевого навчального закладу. Про подію в поліцію повідомив директор школи. Чоловік розповів, що з одного із навчальних кабінетів зникли три ноутбуки.

Поліцейські опрацювали місце злочину та прилеглу територію, опитали можливих свідків та переглянули відео з камер спостереження. В результаті оперативники встановили та відшукали особу, причетну до крадіжки — 30-річного раніше неодноразово судимого мукачівця.

У нього поліцейські вилучили три викрадені ноутбуки та повернуть їх навчальному закладу.

Відомо, що зловмисник підозрюється у вчиненні ще однієї крадіжки в обласному центрі та був відпущений з-під варти, внісши грошову заставу у розмірі 75 тисяч гривень.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 185 Кримінального колексу України, тобто Крадіжка, скоєна у період воєнного стану). Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття